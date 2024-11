Gazzetta - Il Milan subisce troppi gol e con le Juve serve fisicità: Fonseca pensa a Loftus-Ckeek con Fofana e Reijnders

vedi letture

La sosta per gli impegni delle nazionali si sta per concludere e oggi a Milanello è prevista la ripresa degli allenamenti per iniziare a preparare la prossima sfida in programma sabato alle 18 a San Siro contro la Juventus. Paulo Fonseca ha ovviamente già pensato a come affrontare i bianconeri e, come successo nel derby, è pronto ad una possibile novità tattica per cercare almeno di limitare il grande problema attuale del Diavolo, vale a dire i troppi gol subiti.

TROPPO FRAGILE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che gli ultimi tre gol incassati a Cagliari prima della sosta hanno fatto scattare il campanello d'allarme in casa rossonera. Il Milan è ancora troppo fragile e per questo Fonseca sta pensando di mettere un centrocampista in più così da dare maggiore solidità in mezzo al campo alla sua squadra. E quindi Ruben Loftus-Cheek si candida ad una maglia da titolare insieme ai "soliti" Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.

VAI LOFTUS! - La stagione dell'inglese è stato purtroppo finora piuttosto deludente, ma chissà che un posto dal primo minuto contro la Juventus non gli restituisca un po' di fiducia. Con l'ex Chelsea a centrocampo, Fonseca spera di dare maggiore protezione alla difesa, anche se a risentirne potrebbe essere l'attacco. Ma il tecnico portoghese sa bene che in questo momento la priorità è subire meno gol e quindi spazio a Loftus-Cheek che da mezzala avrà ovviamente il compito, insieme a Reijnders, di sfruttare anche i suoi inserimenti offensivi.