Gazzetta - Il Milan supera l'Inter per Chalobah: il Chelsea apre al prestito

Derby di mercato se ne sono sempre visti tanti, non ultimo quello che ha portato Sandro Tonali a vestire la maglia rossonera. In questi giorni se ne starebbe disputando un altro, quello per Trevoh Chalobah, 23enne difensore inglese del Chelsea che aveva attratto prima l'Inter e poi anche il Milan. Oggi i rossoneri appaiono in vantaggio sui cugini, perché più inclini ad accettare le condizioni imposte dal Chelsea.

La formula

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, i Blues avrebbero aperto al trasferimento del prodotto della loro Academy solo a determinate condizioni. Una è che il giocatore venga ceduto in prestito secco che sia però oneroso. Il Chelsea chiederebbe in questo senso circa 3 milioni di euro. Questo fattore è stato quello che ha fatto storcere il naso all'Inter che ha perso un po' di interesse. Formula che invece piace al Milan che cercava proprio un calciatore in prestito, visto che da almeno un mese sta cercando di convincere il Tottenham a cedere Tanganga senza l'obbligo. Per un eventuale offerta di acquisto, con sconti o senza, ci sarà tempo più avanti: ovviamente se il giocatore dovesse arrivare e convincere dirigenza e allenatore.

Fofana

Cosa c'entra in tutto questo Wesley Fofana del Leicester City, giocatore tra l'altro cercato in passato anche dal Milan? Ha il suo peso. Il Chelsea infatti insegue il francese delle Foxes da tempo e vorrebbe tentare di chiudere negli ultimi giorni di mercato. Finchè i blues non metteranno le mani su questo giocatore, Chalobah non sarà liberato. Il Milan, paradossalmente, dovrà sperare che una sua diretta avversaria in Champions si rinforzi in difesa in modo tale che gli stessi rossoneri possano rinforzarsi a loro volta. Sullo sfondo, intanto, rimane comunque viva la pista che porta a Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04 che fu cercato anche in passato.