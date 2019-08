Gazzetta - Il PSG non molla Gigio: con la sua eventuale cessione, il Milan sogna Isco o James Rodriguez

L'imminente cessione di Neymar, che è sempre più lontano dal PSG, scatenerà diversi movimenti di mercato. Al trasferimento del brasiliano è per esempio legato il possibile passaggio di Gianluigi Donnarumma al club parigino: dopo la partenza di Trapp, direzione Germania, i francesi sono infatti ripiombati sul giovane portiere del Milan dopo che i rossoneri hanno già rifiutato qualche settimana fa una prima offerta (20 milioni di euro più il cartellino di Areola).

OCCHI A MADRID - Se Leonardo soddisferà la richiesta dai rossoneri, allora a quel punto Maldini e Boban avranno i soldi per chiudere l'ingaggio di un trequartista. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che gli occhi del club di via Aldo Rossi sono soprattutto su Madrid: in stand-by c'è infatti sempre Correa dell'Atletico, ma attenzione anche alle piste che portano a James Rodriguez e a Isco, entrambi considerati cedibili dal Real. Florentino Perez vuole Neymar e quindi ha bisogno di fare cassa con qualche cessione perchè la cifra che sarà investita per il brasiliano è davvero enorme.

IN SALDO - I prezzi di James e soprattutto Isco sono molto elevati (lo spagnolo viene valutato 70 milioni), ma non è escluso che il Real faccia qualche saldo proprio perchè ha fatto di vendere e di recuperare parte dei soldi usati per arrivare a Neymar. I due giocatori delle Merengues sarebbero entrambi perfetti per il Milan di Giampaolo in quanto sono entrambi calciatori di qualità, ma porterebbero anche un po' di esperienza in una squadra con tanti giovani.