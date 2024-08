Gazzetta - Il "sesto giorno" è Fofana: la conferma di Fonseca. Occhio allo United

Piovono conferme, il prossimo obiettivo del Milan è un centrocampista e si chiama Youssouf Fofana. Le parole sono quelle combinate di Zlatab Ibrahimovic e Paulo Fonseca che, in due momenti diversi della giornata di ieri, hanno scoperto le carte sul prossimo punto del piano mercato rossonero. Lo svedese alla domanda sul centrocampista come prossimo colpo ha risposto: "Può essere". Meno criptico il tecnico lusitano che ha dichiarato senza giri di parole: "Il mediano che ci serve è Youssouf Fofana, lo sappiamo tutti".

Quadratura del cerchio

Dichiarato l'obiettivo, che tra le quattro mura di Casa Milan è già definito da diverso tempo, il Milan adesso deve provare a far quadrare il cerchio e convincere il Monaco. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta di come Fofana stia facendo di tutto per facilitare il suo trasferimento in rossonero e avvicinare le due parti: l'ultima è stata chiedere di non prendere parte all'amichevole contro il Barcellona. Inoltre il francese si sta allenando a parte, una decisione che il club di Montecarlo ha accettato con serenità, come confermano le parole dell'amministratore delegato Thiago Scuro: "Youssouf ci ha detto da tempo che vorrebbe andare via, quindi non aveva molto senso considerarlo parte della squadra in questo precampionato". Il dirigente monegasco ha poi ribadito che per la cessione stanno aspettando le condizioni giuste, sempre con rispetto delle parti. La richiesta di 35 milioni non è mai stata presa in considerazione dal Milan e dopo che Fofana ha scoraggiato le advances del West Ham, il Monaco ha capito che dovrà venire incontro al Milan: i rossoneri si sono spinti fino a 20 milioni.

Occhio a Manchester

A rovinare i piani del mercato del Milan, ancora una volta, potrebbe essere il Manchester United. I Red Devils, dopo aver soffiato Joshua Zirkzee a inizio luglio, potrebbero inserirsi anche nella trattativa per Fofana, specie se le cose dovessero allungarsi ulteriormente: il club britannico non avrebbe problemi a soddisfare le richieste del Monaco. La differenza è che per gli inglesi il mediano francese non è la prima scelta: in queste ore Jorge Mendes sta mediando la trattativa per il trasferimento di Ugarte dal Psg allo United, nel tentativo di sbloccarla. Se dovesse andare in porto, automaticamente Fofana verrebbe depennato dalla lista della squadra allenata da Ten Hag. Il Milan comunque tiene calde le piste alternative: Johnny Cardoso e Manu Koné.