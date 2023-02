Gazzetta - Il tuffo di Diaz regala la vittoria al Milan. Il suo futuro è però ancora in sospeso...

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

A regalare la vittoria di ieri al Milan contro il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League ci ha pensato Brahim Diaz, in gol dopo appena sette minuti. Una rete cercata e voluta dallo spagnolo che prima si è fatto respingere il tiro da Forster e poi ha messo la palla in porta di testa in tuffo. Lo stesso gol da opportunista che aveva fatto a settembre 2021 contro un'altra inglese, vale a dire il Liverpool.

GRANDE PRESTAZIONE - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la prestazione dello spagnolo: corsa, attacco della profondità, qualità e appunto anche il gol vittoria. E pensare che in estate era dato per panchinaro fisso dopo lo sbarco a Milanello di Charles De Ketelaere e invece le gerarchie sono completamente cambiate e ora il titolare è Diaz. Anche San Siro ha apprezzato ieri la sua prova, come testimoniano gli scroscianti applausi che il pubblico gli ha dedicato nel secondo tempo quando ha lasciato il campo per fare spazio proprio al belga.

QUALE FUTURO? - Se il presente è assolutamente roseo, il suo futuro è ancora in sospeso: a giugno scadrà infatti il prestito biennale dal Real Madrid e il Milan dovrà decidere se riscattarlo o meno a 22 milioni di euro (gli spagnoli hanno poi il contro-riscatto a 27 milioni). Gli accordi prevedono questo, ma i rapporti tra i due club sono ottimi e quindi non è escluso che possano aprirsi anche scenari e soprattutto cifre differenti.