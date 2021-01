Gazzetta - Infinito Ibra: 600 partite con i club (e a -2 dai 500 gol). Zlatan punta nuovi record

Ibrahimovic vive di sfide, di obiettivi da centrare, di emozioni. I record (da abbattere, ovviamente) sono il suo pane quotidiano, la sua marcia in più. La Gazzetta dello Sport lo definisce “un fenomeno in continua evoluzione”. Perché Zlatan non ha ancora smesso di stupire e aggiornare il suo score personale, nonostante le 39 primavere che pesano giusto un po’ sulle spalle larghissime dello svedese.

CHE NUMERI - Al fischio d’inizio di Milan-Atalanta Ibrahimovic raggiungerà un traguardo importante: 600 presenze complessive nei vari campionati giocati in carriera. Per quanto riguarda i gol, siamo a 498 con i club in tutte le competizioni (in 821 match). Quota 500, dunque, dista appena una doppietta, ovvero il vizio di stagione di Zlatan (ne ha firmate 5 in 8 partite di questa Serie A).

LA SFIDA - Ibra ha attraversato sette Paesi e due continenti, mantenendo quasi sempre lo stesso ritmo e raccogliendo “scudetti” quasi ovunque. Uno l’ha vinto anche con il Milan, e chissà che non riesca a ripetersi quest’anno. Forse sarebbe il suo titolo più bello. In fondo, l’ha detto lui: questa è la sua sfida più grande.