Gazzetta - Infortunio Tonali, oggi gli esami: elongazione o stiramento? Ecco i tempi di recupero

L'ultima amichevole estiva contro il Vicenza ha messo in mostra un Milan in ottima forma e prontissimo per l'inizio del campionato, ma a rovinare la serata è stato l'infortunio al flessore di Sandro Tonali. Oggi il centrocampista rossonero si sottoporrà ad alcuni esami per capire l'entità dell'infortunio e soprattutto i tempi di recupero: se si dovesse trattare di un’elongazione il recupero richiederebbe pochi giorni, mentre se dovesse emergere che l'ex Brescia ha riportato uno stiramento allora ci vorrebbero circa tre settimane per rivederlo in campo.

OK PER IL DERBY - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, anche se l'esito dovesse essere il più grave, Tonali ci sarà nel derby contro l'Inter in programma il 3 settembre. E questa è già un'ottima notizia per Stefano Pioli, il quale però spera ancora di averlo a disposizione sabato contro l'Udinese. Le chance sono pochissime, ma sperare non costa nulla. Tutto dipenderà dall'esito degli esami a cui si sottoporrà oggi il numero 8 rossonero.

ALTERNATIVE - In caso di forfait, il tecnico del Diavolo ha già comunque pronto il sostituto: in questo momento la prima alternativa a Tonali è Rade Krunic che ha rilevato l'ex Brescia contro il Vicenza quando è uscito infortunato. L'altra soluzione è Tommaso Pobega, tornato in campo ieri nel test contro la Pergolettese a Milanello (ha segnato anche un gol) dopo il problema muscolare rimediato durante la preparazione. Con Bakayoko ormai con la valigia pronta, una mano a Pioli potrebbe arrivare poi dal mercato, con il Milan che è sempre alla ricerca di un nuovo centrocampista.