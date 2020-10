Gazzetta - Inter-Milan, la partita di Tonali: il primo derby da milanista avrà un sapore speciale

Il primo derby non si scorda mai. Lo sa bene Tonali, che da tifoso milanista, nonostante la giovane età, ne avrà visti tanti. Ma giocarlo è un’altra cosa, un’altra storia. Soprattutto con indosso la maglia che hai sempre amato. Quella rossonera, ovviamente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà la sua partita. Perché Sandro è stato vicino all’Inter ma poi ha detto sì al Milan, la "sua" squadra.

IN PANCHINA? - Con ogni probabilità, Tonali partirà dalla panchina, lasciando inizialmente la mediana a Bennacer e Kessié, tandem ampiamente collaudato e affidabile. Fin qui, l’ex Brescia ha giocato un paio di partite da titolare in rossonero: si vede che non è ancora in forma, ma si capisce altrettanto bene - sottolinea la rosea - che ha le caratteristiche per far svoltare la squadra.

QUALITÀ - Pioli lo sta inserendo pian piano nel motore del Milan. Non c’è fretta. Allenatore e club, infatti, puntano molto sul giovane centrocampista, l’acquisto più pregiato dell’ultima campagna acquisti. Qualità e stoffa di certo non gli mancano: ha visione di gioco, lancio e capacità di usare entrambi i piedi. Ed è un professionista serio, cosa rara di questi tempi.