Gazzetta - Kessie all'Olimpiade, salterà la preparazione col Milan. E sul rinnovo c'è ancora distanza

L’agenda di un presidente - si sa - è sempre ricca di impegni. Franck Kessie, ad esempio, leader del Milan di Pioli, ha chiuso l’ultima annata da giocatore di movimento più utilizzato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la nuova stagione dell’ivoriano inizierà tra pochi giorni, quando volerà in Giappone per l’Olimpiade. E a inizio 2022 lascerà Milano per il Camerun, sede della 33esima edizione della Coppa d’Africa.

NIENTE RADUNO - Insomma, due competizioni in più per lo stacanovista Kessie. Il c.t. Patrice Beaumelle lo ha inserito come fuoriquota nella lista dei convocati della Costa d’Avorio per i Giochi di Tokyo, che si disputeranno dal 22 luglio all’8 agosto. Prima aveva chiesto la disponibilità di Franck, subito accordata. Così come il giocatore è stato poi tempestivo nell’informare il club. Il Milan - questa è la linea societaria - non avrebbe mai impedito la sua partecipazione alla kermesse: dal club si dicono tranquilli anche sul fronte della preparazione, che Kessie salterà per poi aggregarsi in corsa.

RINNOVO - Durante l’assenza del centrocampista, i dirigenti rossoneri e il suo agente porteranno avanti le trattative per il rinnovo. Franck, che attualmente guadagna 2 milioni e 200mila euro, ne chiede 6; l’offerta del Milan, ad oggi, è molto più bassa e si aggira sui 4 milioni più bonus. Ma c’è tempo per limare le distanze. Una cosa è certa: il prolungamento di Kessie è una priorità della società milanista.