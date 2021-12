Gazzetta - Kjaer il giocatore che manca di più al Milan: sostituirlo a gennaio non sarà facile

Simon Kjaer fino al momento dell’infortunio subito nella sfida di Marassi contro il Genoa lo scorso 1 dicembre, era un pilastro del Milan, sia in campo che nello spogliatoio. Uomo di carisma ed esperienza che trainava il gruppo anche nei momenti meno positivi. La sua assenza ora sta pesando molto, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport.

PESANO GLI INFORTUNI

Sulla flessione milanista, scrive la Rosea, l’incidenza degli infortuni è massima rispetto che in qualunque altra squadra di Serie A. Senza Kjaer, i rossoneri hanno raccolto 4 punti in 3 partite. Dei 4 punti ottenuti, 3 erano di estrema facilità dato che derivano dalla partita vinta contro la Salernitana. Poi sono arrivati il pareggio di Udine e la sconfitta interna contro il Napoli. Decelerazione in classifica figlia dei 2 gol evitabili incassati da Beto Betuncal ed Eljif Elmas.

KJAER LEADER SILENZIOSO

Il centrale danese è un leader silenzioso di uno spogliatoio che apparentemente viene dominato da Zlatan Ibrahimovic. La sua assenza fino al termine della stagione sarà pesante e non sarà facile per Paolo Maldini e i suoi collaboratori rimpiazzarlo nel mercato di gennaio. L’Inter è la squadra che ha segnato di più per ora (48 gol), il Napoli quella che ne ha subiti di meno (13). Il Milan si colloca nel mezzo, non eccelle e tiene i conti in ordine. Senza Kjaer però sarà più difficile riuscirci.