Gazzetta - L'Ibra arrabbiato si ricarica per il derby: possibile riposo a Belgrado, intanto Gazidis rilancia sul rinnovo

Furioso, ferito, ma anche determinato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic era inviperito dopo il k.o. di La Spezia, frustrazione, ovviamente, condivisa da tutta la squadra. Zlatan, come i compagni, era amareggiato per il risultato e la prestazione, e l’insoddisfazione era visibile già in campo. Ma già ieri a Milanello - riferisce la rosea - aveva ritrovato il buon umore.

A RIPOSO? - Perché Ibra è fatto così, soffre più di ogni altro la sconfitta e non fa nulla per nascondere la sua rabbia davanti alle telecamere. Ma dai momenti negativi trae sempre forza e nuova ispirazione. Si carica e ricarica. Ed è per questo che ha già messo nel mirino il derby di domenica. È probabile che Pioli lo faccia riposare in Europa League, lasciando il centro area a Mandzukic. Una possibilità che anche in futuro potrà permettere a Zlatan di gestirsi senza dover ricorrere agli straordinari.

SANREMO E RINNOVO - Il presidente Scaroni, puntando sulla professionalità dello svedese, non ha dubbi sul fatto riuscirà a destreggiarsi senza problemi tra campo e Sanremo. Gazidis, invece, ha aggiornato la questione contrattuale: "Se continua a giocare così - ha dichiarato l’a.d. milanista - se fisicamente riesce e se la sua famiglia accetterà il fatto che continui in Italia… Perché non andare avanti?". Già, perché? Il futuro di Ibrahimovic non può che essere al Milan.