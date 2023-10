Gazzetta - L'infaticabile Reijnders: è il rossonero più utilizzato in A. Gli manca solo il gol, ma arriva Leao in suo aiuto...

Tijjani Reijnders, arrivato in estate a Milanello a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar dopo una trattativa tutt'altro che semplice, si è già preso il Milan, tanto da essere il giocatore rossonero più utilizzato finora da Stefano Pioli in Serie A. Nemmeno due come Theo Hernandez e Rafael Leao hanno giocato più di lui. Questo testimonia il fatto che in poche settimane è già diventato un elemento fondamentale per la squadra milanista.

IL MILAN NEL CUORE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'olandese piace a tutti, in particolare al tecnico rossonero perchè ha tecnica, fa viaggiare la palla e quando può si presenta in zona trequarti. Ma piace tanto anche ai tifosi visto che ha il Milan nel cuore: in estate sulle sue tracce c'era anche il Barcellona, ma Reijnders ha deciso di rifiutare la corte dei blaugrana perchè voleva vestire la maglia del Diavolo. Non era assolutamente semplice sostituire uno come Sandro Tonali, ma Tijjani ci sta riuscendo alla grande.

IL GOL E LEAO - L'unica cosa che gli manca è il gol. E a proposto di questo nelle scorse ore c'è stato un simpatico siparietto su Instagram con Rafael Leao, il quale lo ha taggato in una storia in cui chiedeva "se avesse bisogno dei suo assist per segnare". "Il gol ti aspetta" ha scritto anche il portoghese. Reijnders ha risposto così: "Arriverà fratello". Il numero 10 milanista è un specialista di assist visto che in questo campionato ne ha già forniti tre, quindi Tijjani può stare tranquillo che presto arriverà il gol che tanto gli manca. Con l'aiuto di Leao sarà tutto più facile...