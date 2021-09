Gazzetta - L'ombra del Psg su Kessie: il Milan ha fatto il massimo e aspetta una risposta con fiducia

Di nuovo Leonardo, di nuovo il Paris Saint-Germain. Dopo aver corteggiato e alla fine strappato Donnarumma al Milan a costo zero, il club parigino è pronto a riprovarci con un altro pilastro della squadra rossonera: Franck Kessie. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega che il club di via Aldo Rossi ha già fatto il massimo e adesso aspetta una risposta dal giocatore con (relativa) fiducia.

LA DISTANZA - Il caso Kessie è apertissimo. Come detto, da Casa Milan è già arrivata l’offertona per il rinnovo, ma il "presidente" continua a dribblare le proposte milaniste. In particolare, scrive la rosea, il forte centrocampista ha detto no all’ultimo rialzo da 6,5 milioni fatto da Maldini e ormai si trincera dietro a una richiesta da 8 milioni netti più 2 di bonus. Troppi, decisamente troppi per il Milan. Cifra alla portata, invece, del Psg, che sta guardando con estremo interesse all’ivoriano.

RISCHIO - Dal canto suo, Kessie mostra serenità e sta recuperando dall’infortunio. L’ex atalantino ha sempre giurato fedeltà ai colori rossoneri e pure il suo manager, George Atangana, è sempre stato - a parole - leale al Milan. Ma il timore di perdere un altro campione a parametro zero c’è: nell’ambiente milanista l’idea di una nuova fuga mette molti di malumore.