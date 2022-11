Gazzetta - La stima di Ibra e di tutto il Milan: Giroud verso il rinnovo

Se Zlatan Ibrahimovic parla bene di una persona è perchè si tratta di complimenti più che meritati. Nelle scorse ore, intervistato da CanalPlus, lo svedese ha parlato così di Olivier Giroud, suo compagno di reparto al Milan: "Giroud merita assolutamente di andare al Mondiale con la Francia, è un vincente e una persona seria. Non farà mai 40 gol all’anno, ma porta quel qualcosa che altri non fanno. Non è egocentrico, gioca per tutti. Quando è arrivato ha dato una grande mano e fatto grandi cose".

GOL PESANTI - Tra le grandi cose fatte ci sono i tanti gol pesanti che sta segnando da quando indossa la maglia rossonera: gli ultimi due sono arrivati mercoledì sera a San Siro nel 4-0 al Salibrugo, successo che ha "regalato" al Milan il pass per gli ottavi di Champions League. Per questo motivo, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi è al lavoro per rinnovare il suo contratto che è in scadenza al termine di questa stagione (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it).

NESSUNA FRETTA - Giroud gode di grandissima stima sia nella società che nella squadra, quindi tutti tifano per il suo prolungamento per un'altra stagione. Lui è felicissimo a Milanello e per questo la sensazione è che, come successo con Pioli, non ci saranno problemi e si arriverà ad un accordo senza ansie e in serenità. L'annuncio del rinnovo potrebbe anche slittare al 2023 se l'attaccante dovesse essere convocato da Deschamps per i prossimi Mondiali in Qatar.