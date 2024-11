Gazzetta - Leao al bivio: o torna al centro del Milan o il futuro sarà altrove

Non è un periodo semplice quello che sta attraversando Rafael Leao che, dopo essere stato per anni centralissimo nel progetto tecnico del Milan, ora per il nuovo allenatore Paolo Fonseca è di fatto uno come gli altri. In questo campionato, per tre volte in nove partite giocate l'attaccante portoghese non è partito titolare, l'ultima nel big-match di martedì contro il Napoli capolista.

BIVIO - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Leao si trova ora davanti ad un bivio perchè questa situazione non è assolutamente normale visto che stiamo parlando di un giocatore che guadagna sette milioni di euro l'anno e ha una clausola rescissoria da 175 milioni: o torna ad essere il faro del Diavolo oppure potrebbe iniziare a valutare un futuro lontano dal Milan. Dopo la panchina contro il Napoli, c'è da capire cosa deciderà di fare Fonseca per la sfida di domani sera contro il Monza. Ieri Rafa è stato provato tra i titolari, ma il ballottaggio con Noah Okafor non è stato ancora vinto definitivamente.

BARCELLONA E ARABIA - Nessuno in via Aldo Rossi pensa ad un futuro senza Leao e in questo momento il club sta cercando in ogni modo di far sentire la sua vicinanza al giocatore. Dalla Spagna sono tornate a circolare voci su un interessamento del Barcellona per il numero 10 milanista, anche se la situazione economica della società blaugrana non aiuta ad immaginare un'operazione del genere a gennaio. Nei mesi scorsi si era parlato anche dell'Arabia Saudita, ma al momento non è una pista che intriga il portoghese, il quale ha il proprio destino nelle sue mani, anzi nei suoi piedi: adesso tocca a lui infatti mostrare le sue qualità con continuità e tornare decisivo per confermarsi centrale nel progetto del Milan.