Gazzetta - Leao al centro del nuovo Milan di Fonseca: il tecnico è andato a trovare Rafa nel ritiro del Portogallo

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca ripartirà da Rafael Leao. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nei giorni scorsi, prima di partire per le vacanze, il neo tecnico rossonero è stato nel ritiro in Germania dove la nazionale portoghese si sta preparando per l'Europeo e ha fatto visita al numero 10 milanista che sarà un punto fermo della sua squadra.

AL CENTRO DEL PROGETTO - Questo incontro è stato una sorta di investitura: Fonseca considera Leao sempre più al centro del suo progetto. E' vero che il Milan sta cercando un nuovo centravanti che possa fare la differenza, ma sarà sempre Leao il grande punto di riferimento del reparto offensivo del Diavolo. Se il ruolo in campo sarà lo stesso, la svolta di Rafa deve arrivare nella testa, così da avere a disposizione un giocatore ancora più completo e maturo.

VOCI DI MERCATO - Negli ultimi giorni, l'attaccante portoghese è stato al centro di diverse voci di mercato secondo cui sarebbe in arrivo dall'Arabia Saudita una ricchissima offerta per lui e per il Milan: l'Al-Hilal sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto almeno 100 milioni di euro per portarlo in Saudi League. Vedremo se sarà effettivamente così, per ora Rafa è concentrato solo sull'Europeo. Il club di via Aldo Rossi non ha comunque intenzione di venderlo e tanto meno Fonseca vuole rinunciare a lui, come dimostra l'incontro di qualche giorno fa che ha confermato che Leao è assolutamente al centro del suo nuovo Milan.