Gazzetta - Leao flop anche in nazionale. Serve svoltare in fretta: il Milan ha bisogno del vero Rafa

Chi pensava che Rafael Leao potesse ritrovare la fiducia e il sorriso in nazionale è rimasto deluso: reduce da un avvio di stagione negativo con il Milan, il numero 10 rossonero ha infatti faticato anche con la maglia del Portogallo, tanto da essere sostituito all'intervallo del match contro la Croazia dopo una prestazione piuttosto opaca. Ieri i giornali portoghesi non sono stati molto teneri nei suoi confronti: "Troppo intermittente (...), soffre di una chiara mancanza di fiducia" la pagella di A Bola che gli ha dato 5.

NIENTE SVOLTA IN NAZIONALE - Insomma, la svolta in nazionale non è arrivata e questo è sicuramente un problema anche per il Milan che ha bisogno in fretta del miglior Leao. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che domani il portoghese avrà un'altra partita con la sua selezione e poi rientrerà a Milanello per iniziare a preparare la gara contro il Venezia. Da lì dovrà partire la rinascita del Diavolo e anche di Rafa che deve cambiare marcia dopo un avvio di stagione deludente nonostante il gol alla Lazio e l'assist a Pulisic contro il Parma.

SERVE UNA SCOSSA - Dopo la panchina contro i biancocelesti, Leao, salvo altri clamorosi colpi di scena, dovrebbe tornare titolare contro il Venezia, match che precede le due importantissime sfide contro Liverpool e Inter. Dopo le polemiche e le tante critiche ricevute per il famoso caso del cooling break contro la Lazio, il portoghese deve invertire la tendenza e dare una scossa alla sua stagione e a quella del Milan.