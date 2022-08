Gazzetta - Leao, il futuro è rossonero e parte stasera con il Bologna. Il Chelsea non lo ha distratto

MilanNews.it

Rafa Leao ha un futuro rossonero davanti a sè: parte questa sera contro il Bologna ma è già partito da quando il portoghese è arrivato a Milano nel 2019, perché il 17 ha costruito il suo feeling con il Diavolo nel corso delle stagioni. L'interesse del Chelsea, mai concretizzatosi ufficialmente peraltro, non porterà da nessuna parte e dopo due giornata un po' sottotono, Leao vuole tornare a dominare la fascia sinistra.

No Chelsea, sì Bologna

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, le strade che avrebbero potuto portare Rafael Leao lontano da Milano e distinazione Londra, si sono improvvisamente inerpicate. Sempre ammesso che siano esistite. Offerte ufficiali del Chelsea non sono arrivate ma quel che è importante è che il 17 questa sera sarà in campo a San Siro contro il Bologna pronto per crescere ancora, come gli chiede Pioli: "Deve continuare a migliorare, ha un potenziale che glielo permette". Dopo due prestazioni acerbe contro Udinese e Atalanta, quella con il Bologna è l'occasione giusta per riprendere il discorso interrotto a Sassuolo con la vittoria dello Scudetto e il portoghese sembra assolutamente concentrato sull'obiettivo dal momento che, sempre Pioli, ha confermato come Leao si sia allenato con serenità e impegno anche in questa settimana.

Sintonia rossonera

Del resto Leao non ha mai dato segni di trovarsi male a Milanello, anzi. A cominciare dal rapporto con compagni che, come si può evincere anche dai social, procede a gonfie vele. Difficile dimenticare le lacrime di Leao sotto il cielo di Reggio Emilia, lacrime di commozione per aver realizzato qualcosa di grande e da protagonista con il Milan. La testa è senz'altro a Milano, a San Siro e Pioli non lo ha negato: "Non sto allenando un giocatore che penso di perdere, assolutamente no, anche perché i suoi atteggiamenti vanno in tutt’altra direzione". Altro che Chelsea, solo Milan al momento e Bologna, prossima tappa del percorso rossonero. Adesso anche in campo il portoghese vuole ritrovare sintonia e far gioire i tifosi come ha fatto a larghi tratti nel corso della passata stagione.