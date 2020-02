Gazzetta - Leao-Rebic, la strana coppia: gli allievi di Ibra vogliono dimostrare di aver appreso la lezione

Milan in emergenza. E non soltanto per l’assenza (pesantissima) di Ibrahimovic. Contro il Verona, infatti, Pioli dovrà fare a meno anche di Kjaer, Krunic e Bennacer. Ma il vuoto più grosso è certamente quello lasciato da Zlatan. Vuoto che la “strana coppia” Leao-Rebic proverà a riempire. Saranno loro, infatti, a guidare l’attacco milanista oggi a San Siro.

SERVONO GOL - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao, forse il giocatore che ha tratto maggior beneficio dall’arrivo di Ibrahimovic, dovrà adattarsi a un nuovo partner, quel Rebic che ha cambiato passo contro la Spal in coppa Italia e non si è più fermato. Il giovane portoghese - elegante e potente ma a volte poco concreto - dovrà lasciare tracce più profonde anche in zona-gol. Fin qui, infatti, Rafa ha segnato appena due reti. Pochi, decisamente pochi.

L’OCCASIONE - Rebic, invece, di gol ne ha messi a segno tre, tutti entrando dalla panchina. Ora il croato avrà la chance per dimostrare di poter essere fondamentale anche partendo dall’inizio. Ante aveva esordito in rossonero proprio contro il Verona: un girone dopo, è un altro giocatore. Spazio alla “strana coppia”, dunque: gli allievi di Ibra dovranno dimostrare di avere appreso la lezione.