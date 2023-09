Gazzetta - Leao segna, gli altri no. Adesso servono i gol di tutti

vedi letture

Dopo otto minuti dall'inizio - ritardato - di Milan-Verona, il pallone è capitato sui piedi di Rafa Leao e dopo pochi secondi, trascinato velocemente dal portoghese, si è ritrovato in fondo al sacco. E' bastata questa azione al Milan per vincere la partita contro l'Hellas e tornare alla vittoria dopo una settimana difficile tra derby ed esordio amaro in Europa. Gli interrogativi rimangono, soprattutto sotto porta.

Leao inedito

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, Leao ha trovato il gol per la terza gara consecutiva. Un qualcosa che il nuovo numero 10 rossonero non aveva mai fatto vedere prima. Alla luce delle aspre e dure critiche che gli sono piovute addosso in settimana, fa sorridere che Leao - in realtà - sta mettendo insieme probabilmente il miglior avvio della sua carriera. Sicuramente ha i margini per poter fare ancora di più: anche ieri lui, come tutta la squadra, poteva e doveva chiudere prima una partita che si è dimostrata in bilico fino all'ultimo secondo. Dunque un Leao che ha ritrovato subito il sorriso e che non ha mai perso la fiducia dell'allenatore, che ha abbracciato dopo la rete, dei compagni, che lo hanno scelto capitano per la gara di ieri, e dei tifosi, che hanno come sempre cantato e ballato scandendo il suo nome. Certo, ora serve che anche gli altri attaccanti salgano in cattedra.

Serve un colpo

Il risvolto negativo della medaglia è notare come gli ultimi tre gol rossoneri, arrivati con la Roma, con l'Inter e ieri con l'Hellas, sono stati tutti firmati da Leao. In generale dopo la sosta i rossoneri sono andati a segno solamente due volte in tre gare, Champions League inclusa, ed è sempre stato il portoghese ha fare il "lavoro sporco", in tal senso. Ora è necessario che anche gli altri attaccanti si prendano la scena. Olivier Giroud, dopo quattro gol in tre giornate, ha bisogno di rifiatare e si sapeva. Jovic e Okafor a questo punto dovranno sfruttare le occasioni da titolare che gli verranno concesse, forse proprio a partire da mercoledì in Sardegna contro il Cagliari. Lo svizzero ha fatto vedere qualche buon lampo da vice Leao; il serbo ha giocato troppo poco e in situazioni molto al limite dunque rimane ancora un oggetto misterioso. Pioli e il Milan hanno bisogno di loro.