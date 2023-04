Gazzetta - Leao torna a sinistra: Rafa si deve riprendere il Milan

Non è stato un inizio di 2023 molto semplice per Rafael Leao : il bottino dei gol segnati è fermo a due e il conto non si smuove dalla metà di gennaio quando trovò il gol con il Lecce. L'hype per la travolgente stagione dell'anno scorso tra discorsi per i rinnovi e prestazioni altelenanti, sembra passato. Da domani però inizia una nuova stagione e il portoghese dovrà riprendersi il Milan .

Casa è dove ci si trova al sicuro. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, con il ritorno del Milan al 4-2-3-1 anche Rafa Leao tornerà nella sua casa, più precisamente nel giardino: la fascia sinistra. Lì dove l'anno scorso aveva fatto venire il mal di testa a chiunque nella volata verso lo scudetto dell'anno scorso, anche nella gara di ritorno del Maradona decisa da Giroud, lì dove anche all'inizio di questa stagione sia in campionato che Champions aveva fatto la differenza. Lì dove lo scorso settembre, nell'unico confronto stagionale con il Napoli, non aveva potuto essere per una squalifica molto severa. Leao vuole ritrovare se stesso e il Milan: per farlo vuole interrompere il digiuno da gol e magari trovare anche la sua primissima rete in una partita contro il Napoli.

Rinnovo&Kvara

Le tre partite contro il Napoli decideranno tanto del futuro di Rafa e del Milan che sembra legato con il doppio filo alla Champions League: impossibile pensare di non riuscire a qualificarsi. Questo permetterebbe anche più facilità in vista del rinnovo per cui, in ogni caso, sta filtrando grande ottimismo nelle ultime ore e si aspetta un nuovo incontro tra le parti nei prossimi giorni. Inoltre Leao si metterà per la prima volta alla prova, sullo stesso campo, con il dominatore di questo campionato, Kvicha Kvaratskhelia che gli toglierà lo scettro di Mvp della Serie A ma a cui il portoghese può fare ancora più di uno scherzetto, per rimettersi in carreggiata e rilanciare la sfida anche alla prossima stagione.