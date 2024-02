Gazzetta - Leao torna al gol dopo un mese: è la sua 50^ rete nel Milan. A Monza ci sarà

La copertina se l'è presa Ruben Loftus-Cheek con una doppietta, ma ieri contro il Rennes anche Rafael Leao ha fatto una grande partita: nel primo tempo ha colpito una traversa, mentre nella ripresa ha segnato la rete del definitivo 3-0 dopo la solita bellissima combinazione con Theo Hernandez. Il portoghese è tornato così a segnare dopo un mese (Milan-Atalanta di Coppa Italia).

OK PER IL MONZA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tra i tifosi c'è stata un po' di preoccupazione quando ha chiesto il cambio, ma è stato lo stesso giocatore a rassicurare tutti appena finito il match: "Il polpaccio? Ho preso una botta, ma è tutto a posto, con il Monza ci sarò, nessun problema". A tirare un grande sospiro di sollievo è anche Stefano Pioli che ha sempre difeso a spada tratta Leao anche quando non segnava ma era comunque decisivo con assist e giocate.

50° GOL ROSSONERO - Quella al Rennes è una rete dal sapore particolare perchè è la 50^ con la maglia del Milan (in 192 partite). Dopo il triplice fischio finale, Rafa ha raccontato a Sky quanto gli mancava fare gol: "Segnare mi mancava, il gol è importante per la fiducia. Anche se stavo facendo bene lo stesso, con gli assist: il calcio è uno sport collettivo. Essere tornato a fare gol in Europa è bello, ma anche il campionato è importante. E i tifosi mi hanno sempre aiutato, mi hanno sostenuto e dato sempre anche quando vivevo momenti meno buoni. Ringrazio loro e anche i miei compagni e la mia famiglia".

L'INTESA CON THEO - Anche ieri il gol è arrivato su assist di Theo Hernandez, con cui c'è un'intesa perfetta: "Theo rende facile il mio gioco. Ci troviamo bene in campo, quando ha la palla so già cosa fare. Giroud va sul primo palo, io vado in quella zona vicino al dischetto. È facile giocare con giocatori così, sono fortunato ad avere compagni così" le parole di Leao dopo il Rennes.