Gazzetta - Leao, una crescita da 60 milioni: dribbling e gol, Rafael è il vero top player del Milan

Mbappé, Henry, i paragoni si sprecano. Ci sta, fa parte di questo mondo chiamato calcio. Ma Leao è semplicemente... Leao, con i suoi pregi (tanti) e i suoi peccati di gioventù, con le sue qualità e gli aspetti da migliorare. La Gazzetta dello Sport pone l’accento proprio sul talento portoghese, sottolineando come il suo valore sia cresciuto parecchio nell’ultimo anno, assestandosi intorno ai 60 milioni di euro.

Crescita costante

La maturazione di Leao ha richiesto forse tempi più lunghi del previsto, ma il club rossonero ha fatto bene a pazientare. Oggi, infatti, sono in molti a pensare che Rafael sia diventato il vero top player del Milan. Il dribbling resta la sua arma principale, ma l’attaccante lusitano ha imparato a essere più concreto anche sotto porta. Magari non ha il killer instinct dei grandi bomber, ma va benissimo così: come evidenzia la rosea, se una volta il gol per lui era soltanto una conseguenza di una bella giocata, adesso si nota un’attitudine diversa, una voglia di segnare che prima non esprimeva.

Paragoni illustri

Crescerà ancora, Leao, ma il cambio di marcia è già evidente. Dicevamo dei paragoni: Mbappé pare ancora di un altro pianeta, anche se alcune caratteristiche sono simili. L’accostamento più gettonato è quello con il primo Henry, quello della Juve, che si divertiva a correre e creare sulla fascia. Ci sta! La Gazzetta “scomoda” anche Weah, più forte fisicamente di Rafa ma dotato della stessa facilità di corsa. Ispirandosi al liberiano, Leao potrebbe diventare ancora più incisivo.