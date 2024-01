Gazzetta - Lenglet: il Milan monitora la situazione. Krunic è un rebus. Torna Gabbia

Quest'oggi è cominciato ufficialmente il mercato invernale. La sessione che viene definita "di riparazione" rimarrà aperta fino al 1° febbraio quando, alle ore 20, si chiuderanno tutte le possibilità di fare trattative. Il mese di gennaio era atteso da lungo tempo dalla dirigenza rossonera che deve intervenire per rinforzare la difesa, che è stata vittima di un'ecatombe di infortuni nella prima parte di stagione.

Si monitora Lenglet

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, le prossime ore saranno quelle del rientro di Matteo Gabbia. Il classe 1999 ha giocato la prima parte di stagione in prestito al Villarreal ma quando sono capitati gli infortuni, è stato semplice per il Milan pensare al ritorno anticipato del prodotto del proprio vivaio. Soluzione comoda e senza costi: non serve ambientarsi, Gabbia sa già tutto. Non potrà però bastare solo lui. Per questo da via Aldo Rossi continuano a monitorare la situazione Lenglet. Il francese gioca nell'Aston Villa in prestito dal Barcellona. Da una parte, nelle ultime uscite, il tecnico degli inglesi Emery gli sta concedendo molto più spazio; dall'altra Lenglet ha uno stipendio importante e il Barcellona non ha intenzione di pagarlo e, anzi, gradirebbe anche una soluzione in prestito con obbligo di riscatto. Sempre dalla Premier gli occhi erano finiti su altre due ex conoscenze della Serie A, Kiwior e Tomiyasu, entrambi all'Arsenal: ma i Gunners, per ora, fanno muro.

Rebus Krunic

Ma anche in uscita il Milan vive una situazione ingarbugliata. Il protagonista assoluto, in questo senso, è Rade Krunic che nel corso di questa prima parte di stagione ha vissuto una strana parabola. Pioli lo ha eletto a titolare in mezzo al campo, convincendolo a rimanere: dopo un buon inizio, l'infortunio lo ha fermato e al suo rientro il bosniaco non è più stato all'altezza della situazione. In poco tempo è scivolato nelle gerarchie e contro il Sassuolo ha denunciato un problema alla schiena quando gli è stato chiesto di entrare in campo. Non è un mistero che il Fenerbahce sia sulle tracce del bosniaco e non è nemmeno un mistero che il giocatore gradirebbe il trasferimento, se non altro per il ricco stipendio promesso dai turchi. Il Milan però vuole ricevere un'offerta che, ancora, non si è vista da Istanbul: se arriva una proposta congrua, se ne parlerà.