Gazzetta - Lo United apre al prestito secco: Rashford si avvicina al Milan

vedi letture

Marcus Rashford si avvicina al Milan. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che un assist importante al Diavolo arriva dal Manchester United che nelle ultime ore avrebbe aperto alla partenza dell'attaccante in prestito secco. Con questa formula, i rossoneri dovrebbero pagare solo l'ingaggio fino al termine della stagione, senza cercare un accordo con l'inglese anche per le successive annate. Al momento Rashfors guadagna più di 13 milioni di euro all'anno, una cifra assolutamente fuori dalla portata di tutti i club italiani. Ovviamente, anche se il Milan lo dovesse prendere per solo sei mesi, sarà fondamentale che lo United dia una mano e paghi una parte importante dello stipendio di Marcus.

CONCORRENZA - Negli ultimi giorni, il giocatore ha già fatto sapere di gradire molto la destinazione rossonera, ma intanto il suo fratello-agente sta continuando ad avere colloqui con altre squadre che potrebbero essere interessati all'inglese. Ieri, per esempio, l'entourage di Rashford ha incontrato il Barcellona che si è inserito lui nella corsa all'attaccante in uscita dal Manchester United. Visto che la concorrenza non manca, il Milan sta valutando anche altri profili come per esempio Randal Kolo Muani del PSG, anche se Rashford resta in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo.

L'OK DI CONCEICAO - Cosa ne pensa Sergio Conceiçao dell'inglese? Queste le sue parole di ieri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari: "Rashford è un bel giocatore come tanti altri, vediamo quello che succede". Sulle capacità tecniche di Rashford non ci sono dubbi, ma c'è un'altra qualità che è molto apprezzata dal portoghese, vale a dire la duttilità di Marcus visto che può giocare sia da attaccante esterno che da punta centrale, anche insieme ad un'altro centravanti.