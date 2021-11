Gazzetta - Mago Maignan, tempi di recupero dimezzati: in campo col Sassuolo o tre giorni dopo a Genova

Un’altra magia, stavolta fuori dai pali. In area? No, in infermeria. “Magic” Maignan è pronto a stupire ancora. Presto, molto presto, Pioli e il Milan ritroveranno il portiere titolare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questo potrà succedere già domenica a San Siro, contro il Sassuolo; nella “peggiore” delle ipotesi, Mike andrà in panchina per poi scendere in campo tre giorni dopo a Genova.

Recupero record: tempi dimezzati

Insomma, il conto alla rovescia è cominciato: incredibile ma vero, Maignan è riuscito a dimezzare i tempi di recupero. Da un paio di giorni il francese ha ripreso a lavorare e, soprattutto, a parare. Il polso sinistro operato lo scorso 13 ottobre in artroscopia è clinicamente guarito e dall’area medica rossonera è arrivato il via libera per il ritorno in campo. Ovviamente, il tutto avverrà con la massima prudenza. Perché va bene l’entusiasmo, ma nessuno intende correre rischi.

Ecco il prossimo step

La tabella di andrà aggiornata tappa dopo tappa: ieri Maignan ha svolto una parte di allenamento insieme agli altri portieri per poi proseguire con un lavoro personalizzato. Il prossimo step riporterà Mike in un contesto “da partita”. Quindi spetterà a Stefano Pioli - il quale di confronterà con lo stesso Maignan - decidere se schierarlo già domenica o se rinviare il grande ritorno di qualche giorno.