Gazzetta - Maignan: "Ho scelto il Milan dopo aver parlato con Maldini, qui c'è un progetto ambizioso"

Da ieri Mike Maignan è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere francese, che arriva in rossonero dal Lille e che ha firmato un contratto con il Diavolo fino al 2026, ha spiegato: "Il Milan l’ho scelto dopo aver parlato con Paolo Maldini e Frederic Massara, Il loro discorso mi è piaciuto, perché si tratta di un grande progetto, ambizioso, che mi va a pennello. Così ho deciso di firmare, anche perché dopo tante stagioni e tante emozioni vissute a Lilla, dove sono cresciuto anche come persona, era arrivato il momento di cambiare".

EX COMPAGNI - Maignan sarà il nuovo portiere titolare del Milan al posto di Gigio Donnarumma: "Il Milan è una grande squadra ed è normale che in generale ci sia più pressione rispetto a Lilla. Ma non sbarco con l’idea di far dimenticare Donnarumma. Lui rimane un giocatore importante nella storia del club. Voglio solo fare il mio lavoro e dare il massimo per questa maglia". In rossonero, il francese ritrova due suoi ex compagni di squadra rispettivamente al PSG e al Lille, vale a dire Ibrahimovic e Leao: "Con Zlatan c’era già allora un bel rapporto, so che mi accoglierà altrettanto bene al Milan che è un grande club con molti grandi giocatori. E’ una bella squadra e penso non ci sarà nessun problema per ambientarmi. Anche grazie a Rafael che ho sentito in questi giorni".

LA SCELTA DEL MILAN - Perchè ha scelto il Milan e la Serie A? Ecco la risposta di Maignan: "Innanzitutto, il Milan è uno dei più grandi club al mondo, con un grande storia e un grande palmares, costruito anche grazie a grandi giocatori. Da ragazzo ho sempre seguito le partite del Milan. Della Serie A ne ho parlato anche con Rabiot: è un campionato molto tattico e gli allenamenti sono molto intensi, anche fisicamente. Quindi è proprio l’ideale per chi come me vuole continuare a migliorarsi, pure a livello mentale, un aspetto molto importante. Su questo punto penso di aver fatto molti progressi negli ultimi due anni".

IL DISCORSO DI MALDINI - In merito al discorso con cui Paolo Maldini lo ha convinto a scegliere il club rossonero, il nuovo portiere del Milan ha dichiarato: "Non posso raccontare nel dettaglio quel che ci siamo detti, ma ho capito che il progetto è davvero molto ambizioso e mi permetterà di continuare a progredire. Ma so anche che posso portare pure io qualcosa in più a questa squadra".