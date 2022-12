Gazzetta - Maignan, obiettivo Salerno ma senza correre rischi: la parola d'ordine è "cautela"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan non gioca una partita ufficiale dal 22 settembre. Quel giorno, in una partita con la Francia, il portiere rossonero si è infortunato al polpaccio ed è stato costretto a stare fuori circa un mese. A metà ottobre sembrava tutto pronto per il suo ritorno in campo, ma purtroppo in allenamento a Milanello ha avuto un nuovo problema muscolare che non gli ha permesso non solo di non scendere più in campo con il Milan, ma anche di non essere convocato per il Mondiale in Qatar.

OBIETTIVO SALERNO - Sul volo che ha portato la squadra di Stefano Pioli a Dubai qualche giorno fa c'era anche Maignan, il quale sta proseguendo il suo percorso di recupero. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo dello staff medico rossonero è quello di rimetterlo a disposizione del tecnico milanista per il primo match ufficiale del 2023, in programma il 4 gennaio in casa della Salernitana.

CAUTELA - Tutto il lavoro del francese è focalizzato su quella sfida, ma non si vogliono correre rischi di una ricaduta o di un nuovo infortunio e per questo la parola d'ordine è "cautela". Maignan non ha giocato l'amichevole di martedì contro l'Arsenal e non scenderà in campo nemmeno domani nel secondo test in terra araba contro il Liverpool. E con ogni probabilità non verrà rischiato neppure nell'ultima amichevole prima della ripresa del campionato, in programma a fine mese in casa del PSV Eindhoven. L'obiettivo è la Salernitana, ma non è un obiettivo imprescindibile: lo staff vuole infatti prima essere certo della tenuta del muscolo. Solo quando sarà definitivamente guarito, Maignan potrà tornare in campo.