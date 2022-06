Gazzetta - Maldini, Massara e i nuovi arrivi: fino al closing i contratti saranno gestiti da Elliott

© foto di AC Milan

La situazione del mercato del Milan è un po' particolare: la dirigenza è sicuramente al lavoro come testimoniano i tanti nomi usciti nelle ultime settimane e le operazioni praticamente concluse con Origi e Renato Sanches. Il problema è che non può agire finchè i contratti di Maldini e Massara, che sono a capo dell'area tecnica rossonera, non saranno prolungati. Questo dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Il ruolo di Cardinale

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per il rinnovo degli accordi con i due dirigenti non è necessaria la presenza del nuovo numero uno del Milan Gerry Cardinale: infatti il proprietario di RedBird non ha programmato nel prossimo futuro un viaggio a Milano. Già nelle sue visite precedenti si è portato avanti su molti progetti come quello dello stadio o come Paolo Maldini. Il giorno prima del signing i due sono stati insieme per quasi quattro ore e Cardinale ha rassicurato il direttore dell'area tecnica che è al centro del progetto, che vuole essere assolutamente vincente. Dunque il Milan andrà avanti nel segno della continuità e per farlo è inevitabile che due protagonisti come Maldini e Massara, che hanno contribuito in grande parte a costruire la squadra Campione d'Italia, debbano essere ancora al centro di comando.

Palla a Elliott

La presenza di Cardinale non è necessaria perché finchè non ci sarà il closing della trattativa, previsto entro settembre, tutte le questioni legate a contratti e trattative saranno comunuqe appannaggio di Elliott e della vecchia proprietà. In questo momento dunque è Gazidis che sta cercando l'accordo per il rinnovo di Maldini e Massara che è comunque vicino e a cui manca la sistemazione di alcuni dettagli. Ovviamente la proprietà uscente prende le sue decisioni ma con il confronto di RedBird che fra pochi mesi avrà in mano il pacchetto di maggioranza dei tifosi. Quando finalmente Maldini e Massara avranno messo nero su bianco il loro futuro con il club rossonero, tutte le trattative di mercato inizieranno a sbloccarsi: si partirà da Origi e Sanches, passando per Florenzi e poi ci si concentrerà sugli accordi più elaborati e complicati.