Gazzetta - Manovre rossonere: Frattesi-Kamada a centrocampo, Openda-Aranutovic in attacco

MilanNews.it

Mancano due giornate, decisive per il futuro in Champions del Milan, ma è il calciomercato che tiene già banco. Il club rossonero dovrà mettere mano alla sua rosa e cercare di alzare il livello della sua squadra, specialmente a centrocampo e in attacco per cui la Gazzetta dello Sport di questa mattina fa dei nomi ben precisi.

In mezzo

La rosea per il centrocampo e la trequarti questa mattina fa due nomi: uno, quello di Daichi Kamada, che è ormai da alcune settimane protagonista delle indiscrezioni di mercato rossonere; l'altro è quello di Davide Frattesi, un ritorno di fiamma rispetto alle sessioni passate ma che ancora non era uscito in ottica della prossima finestra estiva. Il giapponese potrebbe essere il centrocampista ideale da schierare sulla trequarti, capace di fare con grande efficienza entrambe le fasi come piace a Pioli: quest'anno per lui 16 gol con l'Eintracht Francoforte. Per Kamada il vantaggio è l'arrivo a parametro zero e uno stipendio dai costi contenuti. Dall'altra parte anche il mediano del Sassuolo sarebbe l'ideale per lo scacchiere del tecnico rossonero: giocatore capace di rendere al meglio sia in difesa che in attacco: per lui i gol in due stagioni di A sono 11. La concorrenza in Italia e all'estero pare essere fitta ma il Milan non vuole partecipare ad aste anche se l'interessamento rimane: si parte da una valutazione di 20 milioni di euro.

Davanti

Una delle priorità estive della dirigenza rossonera, però, rimane l'attacco. Il solo Olivier Giroud ha tenuto alto l'onore del reparto dei centravanti in questa stagione con Rebic e Origi che hanno deluso a più riprese. Per questo motivo serve un attaccante giovane e dal grande potenziale. Gli indizi della rosea portano a Lois Openda, 23 anni, grande protagonista della bellissima stagione del Lens in Ligue 1 con un bottino di 19 reti. Secondo qunato riportato dalla Gazzetta l'agente del giocatore è a conoscenza dell'interesse rossonero ma allo stesso tempo anche di altri club europei: su tutti il Borussia Dortmund pare aver messo il suo mirino sulla punta belga. Il costo sarebbe di 25 milioni. Un possibile arrivo di Openda non chiuderebbe le porte a un'operazione come quella che porterebbe a Marko Arnautovi, l'attaccante del Bologna verrebbe come profilo d'esperienza e, sulla carta, potrebbe prendere il ruolo di Ibra, se lo svedese dovesse lasciare definitivamente.