Gazzetta - Mercato e Pioli, sceglie Ibra. Col Sassuolo ci sarà Leao

vedi letture

Il Milan si trova tra due fuochi. Sia a livello di calendario con la partita di oggi alle 15 a Reggio Emilia contro il Sassuolo che arriva tra l'andata e il ritorno della Roma in Europa League e prima del derby del 22 aprile, sia a livello di gestione del club: verosimilmente i prossimi 10 giorni o poco più diranno anche molto sul futuro della squadra e di Stefano Pioli in particolare.

Decide Zlatan

Oggi la Gazzetta dello Sport esordisce dicendo che "da Roma e Inter dipendono le sorti del nuovo progetto tecnico rossonero". Molto dipenderà dall'esito del quarto contro la Roma e da come il Diavolo affronterà il derby. Quello che è sicuro è che al centro del progetto ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Sarà lo svedese a decidere su tutto: dal mercato alla squadra, dall'under 23 fino al destino di Stefano Pioli. Checchè se ne dica per il tecnico di Parma da qui a fine stagione saranno determinanti i risultati: in particolare il ritorno con la Roma di giovedì e la partita successiva, il derby di ritorno contro l'Inter. Nel caso specifico dell'Europa, il club non accetterebbe di buon grado un'uscita contro la Roma, distante 13 punti in campionato. Ibra lavorerà con l'investitura di Cardinale e avrà carta bianca sull'area sportiva: il suo lavoro si intersecherà con quello gestionale di tipo economico di Giorgio Furlani. Non ci dovrebbero essere altri ingressi significativi nel corpo dirigenziale.

Leao sì, Maignan no

Intanto Pioli e il Milan si apprestano ad affrontare il Sassuolo oggi pomeriggio alle 15. Una partita che forse può avere scarso significato nel momento in cui arriva - tra l'andata e ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma, in cui il Milan si trova in svantaggio - ma che potrebbe dire tanto specialmente dal punto di vista psicologico. Il tecnico rossonero adotterà sì il turnover in molte zone del campo ma non rinuncia a Rafael Leao che, a sorpresa, dovrebbe essere schierato comunque sulla fascia sinistra nella sua zona abituale. In campo, con lui, dovrebbe esserci anche Loftus-Cheek, dietro la punta. Chi non ci sarà, non per scelta tecnica ma per un affaticamento, è il portiere Mike Maignan: da Milanello hanno però già rassicurato tutti sulle condizioni confermando che il francese sarà regolarmente in porta a Roma, giovedì.