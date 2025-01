Gazzetta - Mercato in panchina: Tomori titolare in coppia con Thiaw contro la Juve

Per il suo esordio sulla panchina del Milan, il nuovo allenatore Sergio Conceicao questa sera alle ore 20 italiane contro la Juventus nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana, manda in panchina... il mercato. Esatto perchè, come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico è pronto a rilanciare dall'inizio Fikayo Tomori al centro della difesa, spegnendo per il momento le voci di una sua possibile partenza.

Il messaggio di Sergio

Con Paulo Fonseca, Tomori negli ultimi tempi si era abbonato alla panchina perdendo di fatto il posto da titolare che nelle ultime stagioni era praticamente sempre stato roba sua. La situazione era talmente definita che il centrale inglese è finito al centro di discussioni di calciomercato proprio con la Juventus in pole position per strapparlo al Milan. Con l'arrivo di Conceicao però le cose sono cambiate: Tomori ha il Milan come priorità e vuole giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico che, da parte sua, stasera vuole subito metterlo alla prova e allo stesso tempo mandargli un messaggio subliminale. L'allenatore portoghese, in altre parole, crede in Tomori. A farne le spese, almeno per questa volta, sarà Matteo Gabbia: ieri nell'ultimo allenamento, infatti, insieme a Tomori è stato provato Malick Thiaw.

Anche Bennacer

Un'altra pedina importante del Milan che è pronta a riprendersi il posto da titolare si chiama Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è tornato in campo con la Roma dopo un lungo periodo ai box per un infortunio. In generale gli ultimi due anni e mezzo sono stati durissimi per il numero 4 rossonero che è stato più in infermeria che in campo. Oggi, al suo ritorno, i padroni indiscussi del centrocampo rossonero si chiamano Reijnders e Fofana: da par suo Bennacer dovrà provare a riprendersi un posto in mezzo al campo. In questo lo aiuta Conceicao che sembra intenzionato a schierare una linea a tre in mediana con l'algerino prescelto per giocare insieme agli altri due. La titolarità di Ismael manca dalla prima di campionato contro il Torino: in quella occasione debuttava sulla panchina del Milan in gare ufficiali l'altro tecnico portoghese, Paulo Fonseca...