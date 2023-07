Gazzetta - Mercato Milan, ecco anche Musah. Ma non è ancora finita: altri due arrivi sicuri e due possibili

Il Milan è certamente una delle protagoniste di questo mercato estivo e nelle scorse ore ha definito anche il suo ottavo rinforzo: si tratta di Yunus Musah, centrocampista del Valencia che arriverà a Milanello per 20 milioni di euro. Il giocatore americano, che ha anche il passaporto italiano e dunque è comunitario, sbarcherà a Milanello tra domani e mercoledì per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Potrebbe scegliere la maglia numero 80, che al Milan è stata indossata da un certo Ronaldinho.

NUOVO COLPO A CENTROCAMPO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Musah è l'ennesimo colpo del Diavolo in mezzo al campo dove sono già arrivati Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Dopo Christian Pulisic, arriva così un altro giocatore statunitense, che aumenta la colonia a stelle e strisce del Milan americano. Yunus può fare sia la mezzala che il mediano in un centrocampo a due e darà forza in progressione, capacità di recuperare palla e non solo alla mediana rossonera.

ALTRI MOVIMENTI - Ma il mercato milanista in entrata non si chiuderà con Musah (i dirigenti del Diavolo sono anche al lavoro per definire diverse uscite). Ci sono due arrivi sicuri e due possibili: il club di via Aldo Rossi, infatti, prenderà certamente un terzino sinistro non appena verrà ceduto Fodé Ballo-Touré (arriverà un giocatore cresciuto in Italia, quindi iscrivibile per la Champions tra i giocatori formati, i nomi più caldi al momento sono Rogerio e Calafiori) e anche un difensore centrale giovane che prenderà il posto in rosa di Matteo Gabbia, ceduto in prestito al Villarreal nei giorni scorsi. Nei piani del Milan ci sarebbero anche un altro centrocampista che possa alternarsi a Rade Krunic e un terzo centravanti oltre a Giroud e Okafor (Lorenzo Colombo verrà con ogni probabilità ceduto nuovamente in prestito, piace Alejo Veliz, 2003 del Rosario Central), ma su questi altri due colpi non ci sono al momento delle certezze.