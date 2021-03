Gazzetta - Mercato Milan, mosse da Champions: Vlahovic per l’attacco, idea Vlasic per la trequarti

Un Milan da Champions. O meglio, per non sfigurare in Champions. Prima, però, bisogna conquistare sul campo la qualificazione alla massima competizione europea per club. Nel frattempo - riponendo la massima fiducia in Pioli e nella squadra - gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno pensando a come rinforzare la rosa per la prossima stagione.

IDEA VLAHOVIC - L’attacco è forse il reparto che merita maggiori attenzioni. Perché Ibrahimovic - che resterà! - non è un ragazzino e ha bisogno di un "gregario", ovvero di una punta che possa dargli il cambio e magari crescere al suo fianco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan sta monitorando il giovane Dusan Vlahovic della Fiorentina: per lui si parla di una quotazione da 40 milioni. Pioli, che lo ha fatto debuttare in maglia viola, lo stima, ma trattare con Commisso non è mai semplice. Di certo c’è che il ragazzo non ha intenzione di rinnovare il contratto con la società toscana.

IDEA VLASIC - Dal reparto offensivo al centrocampo, o meglio, alla trequarti. Stando sempre a quanto riferito dalla rosea, nelle ultime settimane sono stati segnalati dei contatti con il talento croato Nikola Vlasic, punto di forza della sua nazionale e del Cska Mosca. La valutazione del 23enne centrocampista offensivo si aggira intorno ai 30 milioni di euro.