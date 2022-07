Gazzetta - Mercato Milan, tutto sulla trequarti: c'è spazio per un doppio colpo

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi il Milan si radunerà a Milanello e darà il via alla stagione 2022-2023, quella in cui i rossoneri dovranno confermarsi in Italia e andare il più avanti possibile in Coppa Italia e soprattutto in Champions League, oltre a provare ad alzare la Supercoppa Italiana il prossimo 18 gennaio. Mentre Pioli e i suoi ragazzi svolgeranno questa mattina il primo allenamento, in via Aldo Rossi i dirigenti, attesi anche loro oggi al raduno, proseguono il loro lavoro per trovare i giusti rinforzi sul mercato.

DOPPIO COLPO - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Frederic Massara, freschi di rinnovo fino al 2024, investiranno con decisione soprattutto sulla trequarti, dove il Milan ha bisogno di aumentare la sua qualità. I nomi che circolano sono tanti, ovviamente non arriveranno tutti, ma ci sarebbe spazio per un doppio colpo in quella zona di campo. Il primo grande obiettivo è Charles De Ketelaere, talento del Bruges che ricorda Kakà e che sarebbe il rinforzo perfetto per la politica di Elliott e di RedBird. Costa 30-35 milioni di euro e su di lui ci sono anche dei club di Premier League, ma i rossoneri lo seguono da tempo e hanno voglia di fare un investimento importante su di lui.

NOMI CALDI - Oltre al giovane belga, gli altri nomi caldi in questo momento solo Hakim Ziyech e Paulo Dybala, a cui vanno aggiunti anche Marco Asensio e Domenico Berardi, due profili che piacciono da parecchio in via Aldo Rossi. Il doppio colpo è possibile visto che il Milan cerca un 7 e un 10, non sarà facile, ma i rossoneri ci sperano e valutano con attenzione su chi puntare tenendo conto sia del prezzo del cartellino che dello stipendio. Al di là dei nomi, l'obiettivo è chiaro: aumentare la qualità della trequarti e quindi di tutta la squadra di Pioli.