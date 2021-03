Gazzetta - Milan, 100 milioni per il mercato estivo: dal rinnovo di Ibra al riscatto di Tomori, poi possibile assalto a Vlahovic

Con il budget risparmiato a gennaio, i soldi che potrebbero arrivare dalla qualificazione alla prossima Champions League, i probabili introiti da cessioni o risparmi sugli ingaggi e il nuovo tesoretto messo a disposizione di Elliott, il Milan potrebbe avere a disposizione circa 100 milioni di euro per il prossimo mercato estivo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che una delle prime mosse dei rossoneri sarà il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

RINNOVO CERTO - La permanenza dello svedese sembra essere ormai certa: grazie al decreto crescita, il prolungamento per un altro anno dell'attaccante dovrebbe costa circa 10,5 milioni di euro al club di via Aldo Rossi. Con la qualificazione alla Champions, sarà rinnovato automaticamente anche il contratto di Mario Mandzukic, ma questo non significa che in estate non possa arrivare anche un altro centravanti, magari un giovane che possa crescere e imparare i segreti del mestiere al loro fianco di loro due. Una pista che sta prendendo sempre più corpo è per esempio quella che porta a Dusan Vlahovic della Fiorentina.

RISCATTO TOMORI - Oltre al rinnovo di Ibrahimovic, appare scontato anche il riscatto dal Chelsea di Fikayo Tomori. L'impatto del giovane difensore centrale inglese è stato impressionante e per questo i dirigenti sono pronti a versare nella case dei Blues i 28 milioni di euro necessari per prenderlo a titolo definitivo. In via Aldo Rossi nessuno vuole lasciarsi scappare un giocatore che ha tutte le qualità per diventare un futuro campione.