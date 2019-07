Gazzetta - Milan, 40 milioni più bonus per Correa: si chiude oggi. È il partner ideale per Piatek

Negli ultimi due giorni, il mercato del Milan ha avuto una improvvisa accelerata. Prima la cessione di André Silva, che passerà al Monaco per trenta milioni circa, quindi l’arrivo di Angel Correa, ormai pronto a vestirsi di rossonero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, sarà a Milano per discutere i dettagli, ma il futuro immediato è chiaro: l’argentino sarà un giocatore del Milan.

OPERAZIONE DA 45 MILIONI - In Spagna si parla di un affare da oltre cinquanta milioni di euro, dal Milan arrivano cifre decisamente più basse: quaranta milioni di parte fissa per il cartellino del giovane attaccante, più una parte variabile legata a bonus facilmente raggiungibili. Alla fine - riferisce la rosea - non si dovrebbero superare i 45 milioni, ma molto ovviamente dipenderà dalle contrattazioni di oggi a Casa Milan.

NUOVA COPPIA - Correa non viene da una buona stagione, non è mai stato titolare e Diego Simeone lo aveva chiaramente messo sul mercato (oltreché fuori ruolo). Ma il Milan punta molto su di lui proprio per le caratteristiche tecniche: ha forza e velocità, e sarà impiegato probabilmente come seconda punta accanto a Piatek. L’argentino e il "pistolero" andrebbero a comporre una coppia d’attacco bene assortita.