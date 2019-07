Gazzetta - Milan a caccia di un difensore centrale: Demiral primo nome della lista, Lovren è l'alternativa

Si parla tanto di centrocampo e difesa, ma il Milan è attivo sul mercato anche per cercare un difensore: con Caldara che è ancora infortunato e dovrebbe tornare in campo tra ottobre e novembre, al momento a disposizione di Giampaolo ci sono solo due centrali, cioè capitan Romagnoli e Musacchio. Per questo motivo, il tecnico milanista ha messo in cima alle priorità un difensore che possa dare una mano fin da subito alla causa rossonera.

PRIMO NOME - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista è quello di Merih Demiral, giocatore recentamente acquistato dalla Juventus: la strada che porta al turco è però in salita in quanto i bianconeri chiedono 35 milioni di euro, cifra ritenuta fuori mercato dal Milan. I rossoneri non hanno poi nessuna intenzione di prenderlo in prestito in quanto non c'è la volontà di crescere un talento per restituirlo poi valorizzato alla concorrenza.

ALTERNATIVA - Le due società si stanno parlando, siamo solo all'inizio della trattativa, ma resta un affare molto complicato da portare in porto. Per questo, in via Aldo Rossi si stanno valutando delle alternative: sullo sfondo, rimane infatti sempre la pista che porta a Dejan Lovren, difensore centrale per il quale il Liverpool chiede 20 milioni di euro. E' evidente, però, che il Milan preferisca un ragazzo di 21 anni come Demiral rispetto ad un trentenne come il croato.