Gazzetta - Milan, a Dortmund una mediana tutta fisico e ritmo. Dubbio su chi giocherà davanti alla difesa

Domani pomeriggio il Milan partirà da Malpensa per raggiungere Dortmund. Sull'aereo ci saranno solo quattro centrocampisti, vale a dire Tijjani Reijnders, Yunus Musah, Yacine Adli e Tommaso Pobega. Oltre a Bennacer e Krunic, Stefano Pioli dovrà rinunciare anche a Ruben Loftus-Cheek, che si è infortunato contro la Lazio (oggi esami strumentali per capire l'entità del problema e i tempi di recupero).

FISICO E RITMO - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero vuole mettere in campo una mediana tutto fisico e ritmo e quindi i titolari dovrebbero essere Reijnders, Musah e Pobega, con quest'ultimo che verrebbe preferito ad Adli. Il francese, dopo aver giocato dall'inizio le ultime due partite contro Cagliari e Lazio, dovrebbe partire dalla panchina in quanto è il meno adatto all’intensità di una partita come quella contro il Borussia. L'ex Bordeaux, che non ha mai giocato nemmeno un minuto in Champions League, potrà essere comunque utile a partita in corso.

DUBBIO REGISTA - Resta da capire a chi Pioli affiderà la regia del suo Milan a Dortmund. Il dubbio è tra Musah e Reijnders: a Cagliari, era stato l'americano a giocare davanti alla difesa quando era entrato in campo nella ripresa, mentre sabato, nel finale del match contro la Lazio, in quel ruolo ha giocato l'olandese. Vedremo su chi cadrà la scelta del tecnico milanista che per la prima trasferta di Champions vuole mettere più muscoli in mezzo al campo.