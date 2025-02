Gazzetta - Milan a Rotterdam con 4 punte? Conceiçao è tentato, ma...

vedi letture

Domani sera il Milan scenderà in campo in casa del Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League. La formazione rossonera arriva a questo importantissimo impegno con diversi assenti: non ci saranno infatti lo squalificato Musah, gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek, oltre a quei giocatori che non sono in lista UEFA, vale a dire Jimenez, Sottil, Bondo e Jovic. Che Milan vedremo quindi a Rotterdam?

LA TENTAZIONE DI SERGIO - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, da dopo la trasferta di Empoli in campionato si parla molto della possibile presenza in campo dal primo minuto di quattro punte, cioè Christian Pulisic, Joao Felix, Santiago Gimenez e Rafael Leao. In Toscana il loro schieramento nella ripresa è stato decisivo per portare a casa i tre punti. Sergio Conceiçao è tentato di metterli in campo dall'inizio anche se a Rotterdam sarà una partita completamente diversa: contro i toscani, infatti, il Milan non poteva permettersi di non vincere, mentre quella in Olanda è solo il "primo tempo" visto che tra una settimana è in programma il ritorno a San Siro.

SACRIFICIO - Per sostenere questa potenza offensiva serve il sacrificio di tutti, in primis dei quattro attaccanti che devono dare una grande mano in fase di non possesso. Conceiçao ci sta pensando seriamente perchè non sarebbe male magari chiudere il discorso qualificazione già nella gara di andata e poi gestire le forze nella partita in casa visti i tanti impegni del Diavolo in questo periodo (gioca ogni tre giorni). L'alternativa ai "fantastici quattro" è l'inserimento al posto di uno di loro di Filippo Terracciano, con Leao e Felix tra i principali indiziati.