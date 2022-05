Gazzetta - Milan a tutta velocità con Theo e Leao: il confronto con le altre top catene mancine in Europa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è ad un passo dallo scudetto grazie soprattutto al collettivo, ma ovviamente anche i singoli stanno facendo la differenza. Tra questi ci sono sicuramente anche Theo Hernandez e Rafael Leao, che con i loro gol hanno deciso l'ultima sfida contro l'Atalanta: grazie alla loro velocità e ai loro strappi, la fascia sinistra è certamente uno dei punti di forza (se non il più importante) della squadra di Stefano Pioli.

CONFRONTO - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta questa mattina il rendimento del terzino francese e dell'attaccante esterno portoghese, mettendoli a confronto con le altre catene mancine dei top club europei. Tra questi ci sono per esempio Robertson (2 reti) e Mané (15 reti) del Liverpool che in tutto hanno segnato 17 gol, uno in più rispetto a Theo e Leao (rispettivamente 5 e 11 reti). In Liga hanno fatto meglio ancora Vinicius e Mendy con la maglia del Real Madrid con 19 gol, anche se il merito è soprattutto del brasiliano che ne ha segnati 17.

CACCIA AL SOGNO - La Rosea riporta poi i numeri di altre due coppie mancine di altri due top club europei, vale a dire PSG e Bayern Monaco: nella formazione francese Nuno Mendes e Neymar sono a quota 12 gol (tutti segnati dall'attaccante verdeoro), mentre in quella tedesca Devies e Sané ne hanno siglati 7 (tutti il tedesco). Quella rossonera è dunque la coppia che ha distribuito meglio le reti. Ma, come ha ripetuto Pioli, il loro lavoro, così come quello dei loro compagni, non è ancora finito: c'è infatti un sogno da trasformare in realtà.