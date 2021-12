Gazzetta - Milan a vita: Ibra ha le idee chiare sul suo futuro

Zlatan Ibrahimovic ha sempre le idee chiare, soprattutto quando si parla del suo futuro: lo svedese ha ancora voglia di giocare e di proseguire la sua infinita carriera. Per ora il ritiro dal calcio giocato non è quindi nei piani dell'attaccante rossonero che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022. Il suo obiettivo però è molto chiaro, vale a dire proseguire la sua avventura in maglia rossonera.

MILAN A VITA - A confermarlo è stato lo stesso giocatore ieri sera ospite alla trasmissione "Che tempo che fa". Parlando sul contratto e del suo futuro, Ibra ha spiegato: "Sicuri che scada a giugno il mio contratto con il Milan? Un giorno forse succederà, ma non sappiamo quando... Io voglio giocare il più possibile perché non voglio avere rimpianti. Speriamo sia al Milan per tutta la vita" le sue dichiarazioni riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Nei piani dello svedese, il suo futuro è dunque ancora colorato di rossonero.

UN ALTRO SCUDETTO - Da quando è tornato a Milanello, il Milan è tornato ad essere competitivo e proprio per questo il suo obiettivo è quello di provare a vincere ancora qualcosa con i rossoneri: "Da quando sono arrivato al Milan le cose sono cambiate, ma non è solo merito mio, è merito anche del gruppo e dell’allenatore. Abbiamo fatto un grande passo avanti perché il Milan è tornato in alto, dove deve stare, poi tutto dipende dai trofei. Io voglio vincere un altro scudetto". Ibra, come sempre, punta molto in alto.