Gazzetta - Milan, Abraham dal 1' contro il Venezia. Morata al top per Liverpool e derby

vedi letture

La sosta dovrà servire al Milan per capire come cambiare marcia dopo un inizio di stagione molto deludente (appena due punti nelle prime tre giornate di campionato), ma anche per recuperare Alvaro Morata, ai box dopo la prima gara ufficiale contro il Torino. Lo spagnolo, che non è stato convocato dalla Spagna per le partite di Nations League, resterà a Milanello a lavorare, così da risolvere definitivamente il problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo contro Parma e Lazio.

ABRAHAM CON IL VENEZIA - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Morata potrebbe non essere rischiato subito dal primo minuto contro il Venezia, anche perchè Tammy Abraham ha dato buoni segnali contro la Lazio nella sua prima presenza ufficiale con il Milan. Toccherà con ogni probabilità all'inglese partire titolare contro i veneti a San Siro, mentre lo spagnolo avrà spazio nelle ripresa per mettere minuti nelle gambe in vista dei successivi impegni contro Liverpool e Inter.

LIVERPOOL E DERBY - L'esordio in Champions League e il derby sono partite fondamentali per il Milan che ha bisogno a tutti i costi del suo leader offensivo al top della forma. Il piano di recupero di Morata procede bene e nella sosta proseguirà, con la speranza di non avere intoppi. Se Abraham confermerà quanto di buono fatto vedere all'Olimpico contro la Lazio, Alvaro può recuperare con un po' più di calma.