Gazzetta - Milan, affondo su Kabak: rossoneri pronti a pagare i 15 milioni della clausola

Con l’arrivo di Massara (da ieri ufficiale), la squadra dirigenziale del nuovo Milan è al completo. Ora i vertici di via Aldo Rossi possono dedicarsi al mercato. A dire il vero, in casa rossonera si lavora già da settimane per rinforzare la rosa che Giampaolo dovrà plasmare a partire dal raduno del 9 luglio. Il centrocampo sembra essere il reparto maggiormente in difficoltà, ma il primo vero affondo potrebbe essere piazzato in difesa.

15 MILIONI - Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per riempire la casella lasciata vuota da Zapata, il Milan sta pensando al giovanissimo Kabak, talento lanciato da Terim al Galatasaray e in partenza dallo Stoccarda appena retrocesso. Potrebbe essere lui, dunque, a completare il reparto dei centrali attualmente composto da Romagnoli, Musacchio e il convalescente Caldara. Sul contratto del 19enne difensore turco è presente una clausola da 15 milioni che il Milan sarebbe intenzionato a pagare, abbandonando così la pista che porta a Lovren.

IN FRETTA - I tempi - scrive la rosea - saranno decisivi. Perché Kabak fa gola anche ad altri club (Porto, Monaco e Bayern, con i tedeschi che per il momento hanno solo sondato il terreno). La vicenda Sensi - a lungo inseguito e ora a un passo dall’Inter - ha scottato i rossoneri e potrebbe spingerli ad accelerare per non ritrovarsi nella stessa situazione.