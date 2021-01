Gazzetta - Milan, affondo su Tomori: contatti anche ieri, si tratta sulle cifre di prestito e riscatto

Sistemato il centrocampo con Meité (l’acquisto è stato ufficializzato ieri, il giocatore sarà a disposizione di Pioli già per la gara di Cagliari), il Milan può ora pensare agli altri reparti. A cominciare dalla difesa. Sfumato Simakan (almeno per ora), il nome in cima alla lista di Maldini e Massara è quello di Fikayo Tomori, giovane centrale del Chelsea.

CIFRE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero, anche ieri i vertici di via Aldo Rossi hanno tenuto i contatti con i Blues per il trasferimento del 23enne inglese (ma nato in Canada). Le parti stanno trattando sul costo del prestito: il Milan ha messo sul tavolo un milione, il Chelsea ne chiede tre. Per il riscatto, invece, gli inglesi parlano di 30 milioni, a riprova del valore del difensore.

PIÙ SPAZIO - Il tema verrà approfondito all’inizio della prossima settimana, in un clima ottimistico. La società milanista è fiduciosa. Perché il ragazzo, chiuso a Londra, vuole giocare con maggiore continuità. In questa stagione, infatti, è stato utilizzato da Lampard con il contagocce (pochissime presenze sparse qua e là) e questo non fa certamente bene alla sua crescita.