Gazzetta - Milan al lavoro per Bakayoko, ma senza fretta. Florentino e Soumaré le alternative

"Abbiamo chiuso le priorità prima che aprisse il mercato, adesso possiamo fare le cose con calma". Paolo Maldini e il Milan non hanno fretta. Ibrahimovic ha rinnovato, Brahim Diaz è stato preso in prestito (nei prossimi mesi si discuterà del suo futuro) e Tonali sta per sbarcare a Milano. Insomma, il club rossonero si è portato avanti con i discorsi di calciomercato, sbrigando alcune importanti pratiche, e ora può ragionare con maggiore serenità.

TRATTATIVA - Il prossimo (principale) obiettivo è Bakayoko, ma la strada che porta al francese è tutt’altro che spianata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarà da lavorare ancora per sbloccare la trattativa con il Chelsea, che vuole trenta e passa milioni per il diritto di riscatto del centrocampista. Il Milan, ovviamente, vuole abbassare il più possibile la cifra, forte anche del gradimento dello stesso Bakayoko, il quale, pur di vestire di nuovo la maglia rossonera, ha accettato di ridursi l’ingaggio a 3 milioni.

ALTERNATIVE - La contrattazione procede. Con calma, ma procede. Nel frattempo, la società milanista sta valutando anche le possibili alternative. I nomi sono sempre quelli di Florentino Luis del Benfica e Soumaré del Lilla. Il Milan vuole cautelarsi nel caso in cui l’operazione con il Chelsea dovesse saltare. Ipotesi che, al momento, in via Aldo Rossi non prendono comunque in considerazione.