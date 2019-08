Gazzetta - Milan al lavoro per bloccare il "Kakà tedesco" per il 2020

Il Milan pensa al futuro e allunga le mani su Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Monchengladbach, che in Germania ha già scomodato paragoni importanti, da Kakà a Matthaeus. Secondo quanto riferisce l'edizione online della Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe già avvenuto un incontro tra l'agente del giocatore, Christian Nerlinger, e i dirigenti rossoneri per discutere del possibile trasferimento del suo assistito a Milano nell'estate del 2020. Al momento, infatti, secondo la Rosea, il Milan non avrebbe intenzione di acquistare altri giocatori in quel reparto, a meno di cessioni improvvise. Il talentino dell'Under 21 tedesca, però, piace molto al Diavolo, soprattutto a Paolo Maldini. Per questo motivo, è stata già programmata una strategia di mercato nel tentativo di bloccarlo. Il contratto di Neuhaus, esploso nell'ultima Bundesliga (3 gol e 10 assist in 33 presenze), scadrà a giugno del 2021. E' logico pensare, perciò, che il Borussia Monchengladbach stia provando a proporre un rinnovo dell'accordo, ma la corte del Milan starebbe facendo effetto e, a meno di offerte folli, il 22enne sarebbe intenzionato a rifiutare ogni estensione contrattuale. Una partenza nel 2020, infatti, ad un solo anno dalla scadenza, consentirebbe al club di via Aldo Rossi di risparmiare notevolmente sul costo del cartellino. I rossoneri si stanno muovendo rapidamente, perchè il Bayern Monaco, come spesso capita per i talenti tedeschi, potrebbe decidere di inserirsi nella corsa a Neuhaus. Non è un caso, perciò, che con Nerlinger ci sia già la promessa di un nuovo incontro a settembre, nel tentativo di dare un'accelerata, quella decisiva, all'affare.