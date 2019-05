Gazzetta - Milan, al via il casting per la panchina: Inzaghi e Giampaolo in pole, tra i candidati anche De Zerbi

Dopo la rescissione consensuale con Rino Gattuso, il Milan deve cercare un nuovo allenatore a cui affidare la squadra rossonera della prossima stagione. Per ora non c'è ancora un obiettivo preciso, ma il nuovo tecnico dovrà rispondere ad un preciso identikit: innazitutto dovrà sposare la filosofia del club e quindi credere che da un gruppo di giovani giocatori si possa arrivare a costruire una grande squadra. Inoltre, il nuovo allenatore milanista dovrà avere un preciso indirizzo di gioco.

DUE FAVORITI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento in pole ci sono due tecnici italiani, cioè Marco Giampaolo e Simone Inzaghi. Per quanto riguarda il primo, tra Empoli e Sampdoria, ha saputo far emergere diversi ottimi giocatori, come Zielinski, Paredes, Torreira e Skriniar. L'attuale allenatore della Lazio è già titolato visto che in carriera ha alzato una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia e, grazie ai suoi schemi offensivi, ha portato Immobile in cima alla classifica dei marcatori 2017-2018.

ALTRE PISTE - Tra i candidati c'è anche Roberto De Zerbi, il quale ha fatto bene al Benevento e sta facendo un ottimo lavoro anche al Sassuolo, ma che ha un'esperienza più limitata rispetto a Giampaolo e Inzaghi: il rischio, sempre secondo la Rosea, è di dover crescere un gruppo di ragazzi e crescere nello stesso tempo l’allenatore. Resta viva anche l'ipotesi che porta a Di Francesco (le sue quotazioni sono però in ribasso rispetto a qualche settimana fa), mentre non arriverà sicuramente Leonardo Jardim, il cui futuro sarà ancora al Monaco.