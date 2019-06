Gazzetta - Milan alla resa dei conti: il bilancio impone "sacrifici", ma senza big è dura risalire

È il momento di fare i conti. Il 30 giugno, infatti, il Milan chiuderà il bilancio 2018-19, che si annuncia pesantemente negativo. Ecco perché - come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina - nelle prossime settimane potrebbe esserci qualche cessione eccellente, meglio se in grado di generare plusvalenza e alleggerire il monte ingaggi.

SUPER PLUSVALENZA - Il fondo Elliott non intende indebolire la rosa, ma per poter dare un budget dignitoso al trio Gazidis-Maldini-Boban occorrerà guardare con scrupolo i conti. Il primo nome sulla lista rossonera alla voce “sacrificabili” è quello di Donnarumma, che guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Il Milan non vorrebbe privarsi di Gigio, né il ragazzo desidera cambiare aria. Tuttavia, il valore del suo cartellino è superiore ai 50 milioni, soldi che entrerebbero tutti a bilancio essendo il portiere un prodotto del vivaio milanista. Su di lui ci sono Psg e Manchester United: la situazione è da monitorare.

ALTRI SACRIFICABILI - Donnarumma ma non solo. Tra i giocatori che consentirebbero al club di mettere a referto delle buone plusvalenze ci sono anche Kessié e Suso. Per entrambi sarà decisivo il giudizio di Marco Giampaolo, il quale potrebbe decidere di trattenerli o dare il via libera alla loro cessione.