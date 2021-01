Gazzetta - Milan, alzata l'offerta a Calhanoglu: 4 milioni più bonus. Oggi nuovo incontro con il suo agente

Hakan Calhanoglu è diventato uno dei leader indiscussi di questo Milan e per questo i dirigenti milanisti non hanno nessuna intenzione di farselo scappare. La trattativa per il rinnovo del suo contratto che è in scadenza il prossimo 30 giugno sembrava molto complicata e invece con il passare dei giorni le parti si sono avvicinate sempre di più. E ora la fumata bianca tanto attesa sembra essere ad un passo.

OFFERTA ALZATA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan ha fatto un passo importante verso il turco, alzando la sua offerta di ingaggio: il club rossonero mette infatti ora sul piatto un nuovo contratto da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Una proposta molto importante, ma più che legittima per un giocatore che sta diventando sempre più importante nella squadra di Pioli.

NUOVO INCONTRO - Ovviamente ci sono ancora della cose da discutere e le parti potranno farlo già oggi visto che è in programma un nuovo incontro tra i dirigenti rossoneri e l'agente di Hakan. Tutto fa però pensare che l'accordo sia sempre più vicino e che il matrimonio tra il Milan e il trequartista turco sia destinato a proseguire. Anche perchè perdere questo Calhanoglu sarebbe davvero un grave errore.